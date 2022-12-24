مزادات الحمام «غيّة وليها زبونها».. قشر البندق بـ86 ألف جنيه والأرماندو باليورو

للحمام أنواع كثيرة، منها ما هو للسباق وغيره للتربية، لكن المتفق عليه أن للحمام محبين يقدرونه بالأموال الطائلة، فقد يدفع أحد هواة تربيته في فرد واحد آلاف الجنيهات والدولارات، إذ سجل سعر فرد حمام «أبلق قشر بندق»، نحو 86 ألف جنيه في مزاد علني للبيع بمصر، وكذلك فرد الحمام أرماندو الشهير الذي تم بيعه بأكثر من مليون يورو في مزاد علني ببلجيكا.

ويتحدث الشاب إيهاب محمد إسماعيل البالغ 32 عاما من العمر، ابن محافظة الشرقية لـ«الوطن» عن هوايته في تربية الحمام والعصافير والقطط والكلاب، والتي بدأت منذ طفولته المبكرة، لافتًا إلى وراثته الهواية من والده، الذي ترك له المجال لتربية الحمام والعصافير منذ كان عمره 5 سنوات، معلقًا: «حولت الهواية لبيزنس واشتغلت في تربية وبيع الحمام والعصافير منذ عامين معتمدًا على خبرتي».

10 آلاف سعر زوج الحمام الغزار

ويتابع «إيهاب» حديثه قائلا: «أنواع الحمام تتنوع بين البلدي الذي يتم تربيته للطعام في المنازل ولا يتخطى سعر زوج الزغاليل 70 جنيهًا، والأجنبي الذي تختلف أنواعه ومسمياته وترتفع أسعاره واستخداماته كذلك، إذ يوجد الحمام الصافي، الغزار، الأسترالي، الشامي والأبلق بألوانه، حمام الزينة وكذلك الحمام الزاجل»، لافتا إلى بدء سعر زوج الحمام من ألفين جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، بينما قد يصل سعر فرد الحمام في المزادات العلنية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات حسب مواصفاته وقوته.

7 ساعات يحلق في السماء طيرًا

ويواصل «إيهاب» حديثه أن هواة الحمام يدفعون فيه أموالًا طائلة بقيمة آلاف الجنيهات من أجل الاستمتاع بنشّها «جعلها تحلق في سرب» من الهواة، وهم من النساء والرجال والأطفال، لافتًا إلى اختلاف الأنواع التي تستخدم في النش، معتمدة على قدرتها على الوصول لأعلى ارتفاع في السماء، والتسبيح والتنجيم ومنها ما يستطيع التحليق لمدة 7 ساعات متواصلة، فضلًا عن الأنواع الأخرى من الزينة كالبخاري، النفاخ، اللونج فيس والنمساوي.

سعر زوج حمام النش يبدأ من 4 آلاف جنيه

وأشار إيهاب إلى أنه يبيع بعض أنواع الحمام للنش بأسعار تتخطى 4000 جنيه، لافتًا إلى بيع فرد حمام من أبلق قشر البندق بقيمة 86 ألف جنيه في مزاد علني على الحمام في القاهرة، وهو للزينة ويتم اقتناؤه من أجل مشاهدته من قبل الهواة وهو يحلق في السماء طيرًا، كما يختلف عن الحمام الزاجل الذي يستخدم في السباق، مؤكدًا أن فرد حمام شهير يدعى أرماندو وبيع في مزاد علني ببلجيكا بنحو مليون وربع المليون يورو.

مواصفات الحمام قشر البندق

وأوضح إيهاب مواصفات حمام قشر البندق الأبلق الذي يقتنى للنش من هواته، والتي ترفع سعره في المزادات العلنية، فهو قد يعيش نحو 25 سنة، ولكن يتوقف على عامل الاعتناء به، ويتسم بوجهه المربع «عضم مبرشم» ودون منقار بارز، فضلًا عن لون الريش الذي يشبه لحد كبير قشور البندق، إضافة إلى واحمرار لون القرنية، كما أن لون العين زيتوني، وله مسلة بيضاء في الأنف، فضلًا عن تقابل الخدين عند نهاية الذقن ولون الريش زيتي، وينحدر فرد الحمام من شجرة عائلة وأصول، وأقل سعر يبدأ من 4 آلاف جنيه.