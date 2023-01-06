البابا تواضروس يوجه رسالة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

وجّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية للأقباط في مصر والمهجر، بعدة لغات، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقطع فيديو لرسالة البابا.

رسالة البابا بمناسبة عيد الميلاد

وقال البابا تواضروس: «أهنئكم جميعا بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد 2023، وأود أن أرسل كل التهنئة من أرض مصر إلى كل الإيبارشيات والكنائس القبطية الموجودة في كل المسكونة، في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.. أود أن أهنئكم جميعا باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباسم كل الأقباط الذين في مصر.. نهنئ الجميع بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، وبحسب السـنة القبطية، سنة الشهداء والذي نحتفل به يوم 29 كيهك من كل عام».

وتابع «في عيد الميلاد نتقابل مع مواقف كثيرة، ولكن من أشهر المواقف الموجودة في هذا العيد أننا ننادي بحسب النبوة أن بيت لحم ليسـت الصغرى في يهوذا (ميخا ٥: ٢)، بيت لحم قرية صغيرة مغمورة غير معروفة بالمرة، ولكنها صارت أشهر قرية في العالم، وصارت تفتخر بميلاد السيد المسيح على أرضها وفي هذا المزود الصغير، وكلمة الصغرى، تلفت نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد».