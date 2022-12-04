السكة الحديد: لا صحة لزيادة بأسعار تذاكر القطارات تزامنا مع أعياد رأس السنة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات على كل خطوط السكك الحديدية، تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، قائلا: «أسعار تذاكر القطارات كما هي، ولن يتم زيادتها مع احتفالات أعياد رأس السنة»، مشيرا إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني، الذى سيدخل الخدمة خلال أيام على خط «القاهرة- الإسكندرية»، بواقع رحلة واحدة يوميا ذهابا وعودة، 200 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات أعياد رأس السنة

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى لتسيير جميع الرحلات على كل خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، لمنع حدوث أي زحام أمام شبابيك حجز التذاكر، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات الرئيسية والمركزية، لعلاج الحالات المرضية مجانا، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة.

إجراءات ضد كورونا تزامنا مع أعياد رأس السنة

وقال المصدر، إنه سيجري تنفيذ إجراءات مشددة وصارمة ضد فيروس كورونا، تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات الرئيسية والمركزية والفرعية كل ساعتين تقريبا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى إصابات بكورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة داخل القطارات والمحطات.

تشكيل فرق صيانة لإصلاح أعطال القطارات

وأوضح المصدر، أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ وتوزيعها على المحطات، للعمل على إصلاح أى أعطال طارئة فورا، لعدم تأخر حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن هناك صيانات دورية تتم لكافة القطارات قبل انطلاق الرحلات، للحد من الأعطال، منوها إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات، بتخفيض سرعات القطارات، أثناء الأمطار، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.