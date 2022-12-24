أسعار تذاكر القطارات لـ3 محافظات.. «لو هتسافر في رأس السنة»

يبدأ خلال الأيام المقبلة، الاحتفال بعيد الكريسماس ورأس السنة، وهو ما يحرص فيه الكثيرون على السفر والتنزه وزيارة أماكن مختلفة، لقضاء أوقات مميزة مع الأهل أو الأصدقاء والأحباب.

ويختار بعض الأشخاص، السفر إلى الإسكندرية في الكريسماس ورأس السنة، لقضاء أوقات مميزة وسط برودة الجو والثلوج التي ربما تسقط أحيانًا في تلك المدينة المعروفها بكونها قطعة من أوروبا، كما يختار أخرون وجهة أخرى بالذهاب إلى الأقصر وأسوان، اللتان تعدان ملجأ للكثيرين في فصل الشتاء نظرًا لدفء الطقس بهما.

أسعار تذاكر القطارات

وبالنسبة للراغبين في السفر خلال أعياد رأس السنة، نعرض فيما يلي، أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى مدينة الإسكندرية والأقصر وأسوان، وفقًا لما أعلنته هيئة السكك الحديد في بيان لها.

أسعار تذاكر القطار التالجو الإسباني

وفيما يلي، نعرض أسعار تذاكر قطارات التالجو الإسباني المتجهة من القاهرة للإسكندرية، الذي انطلقت أولى رحلاته اليوم:

- سعر تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الأولى، نحو 200 جنيه.

- سعر تذكرة القطار التالجو الإسباني للدرجة الثانية، نحو 150 جنيهًا.

تذاكر قطارات من القاهرة إلى أسوان

ويصل سعر تذكرة قطار «vip» - الخدمة الخاصة، المتجه إلى محافظة أسوان، إلى 295 جنيهًا للدرجة الأولى، بينما تصل الدرجة الثانية إلى 190 جنيهًا.

كما يصل سعر القطار الإسباني المكيف إلى أسوان درجة أولى، إلى نحو 175 جنيهًا، والدرجة الثانية يصل سعرها إلى 125 جنيهًا.