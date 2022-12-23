9 خطوات لحجز تذاكر القطارات دون الذهاب للمحطة.. يمكنك اختيار المقعد المناسب

أعادت الهيئة القومية للسكك الحديدية الموقع الإلكتروني الخاص لحجز تذاكر القطارات مرة أخرى، وتم فتح الحجز على عدد من القطارات بخط القاهرة / الإسكندرية، وخط القاهرة / أسوان، والعكس، بالإضافة إلى أن الهيئة تواصل تطبيق حجز التذاكر عبر الهاتف.

وتستعرض بوابة «الوطن»، عن كفيفة حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن طريق الخطوات التالية:

أولا: الدخول على موقع الحجز الجديد لهيئة السكة الحديد من «هنــــــا».

ثانيا: اختيار نوع التذكرة ذهاب أو ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام.

رابعا: اختيار محطة الوصول.

خامسا: تحديد تاريخ الرحلة ثم الضغط على كلمة «بحث».

سادسا: بعد الضغط على كلمة «بحث» سيتم ظهور رقم القطار وموعد انطلاق الرحلة وزمن الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: اختيار رقم المقعد من أسفل القائمة.

ثامنا: سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالإيميل، أو يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم البدء فى الحجز على القطارين 905 / 916 القاهرة / الإسكندرية، والعكس، والقطارين 980 / 981 القاهرة / أسوان، والعكس لحجز تذاكر سفر يوم 5 يناير 2023، على أن يتم إداراج باقى القطارات تباعًا.

وتحرص إدارة التسويق والمبيعات في الهيئة على اتباع سياسات التطوير الشاملة، وتحديث أنظمة حجز التذاكر، تماشيًا مع سياسات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وضمان العمل بجودة وسرعة بالغة الدقة، لتقديم الخدمات لمستقلي القطارات بكل سهولة ويسر.