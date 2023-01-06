«مياه سوهاج» تستطلع آراء 150 مواطنا وتبحث 50 شكوى للمواطنين

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز ومدينة البلينا للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن مسئولي التوعية بالشركة، أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، وإجراء استطلاع رأي تليفوني لـ 50 مشتركا من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى خلال شهر ديسمبر عبر الخط الساخن 125.

بحث جودة خدمات المياه

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، واستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، ويتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.