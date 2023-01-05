«الوزراء»: 6.8 مليار جنيه لتوفير مياه شرب نقية ورفع معدلات الصرف الصحي في سوهاج

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة التنمية المستدامة لمحافظات الصعيد، خطة توفير مياه شرب نقية ورفع معدلات تغطية الصرف الصحي على قمة أولويات الدولة، وكانت سوهاج ضمن تلك الأولويات وبلغ عدد مشروعات مياه الشرب بها 27 مشروعا، والصرف الصحي 47 مشروعا، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه.

وبحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء خلال افتتاحات الرئيس في محافظة سوهاج اليوم الخميس، فكانت بيانات مياه الشرب والصرف الصحي كما يلي:

مياه الشرب بمحافظة سوهاج

تم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب بمحافظة سوهاج إلى 98.6% كانت النسبة 84% عام 2014، وتم تنفيذ 27 مشروع مياه شرب بطاقة 275 ألف م3/يوم بتكلفة 2.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مستهدف رفع نسب التغطية إلى 100% بنهاية مشروع حياة كريمة.

الصرف الصحي بمحافظة سوهاج

وجاري تنفيذ 47 مشروع صرف صحي بطاقة 464 ألف م3 / يوم بتكلفة 3.9 مليار جنيه، تم الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة سوهاج إلى 30% وكانت عام 2014 بنسبة 17.6% بالإضافة إلى المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومستهدف رفع نسب التغطية إلى 100% بنهاية مشروع حياة كريمة.