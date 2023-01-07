أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت.. الكيلو بـ46 جنيها

شهدت سوق الدواجن اليوم ترقبا من قبل الكثيرين في مطلع الأسبوع، وتساءلوا عن أسعار مشتقات الفراخ اليوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

كما شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تباينا في أسعار مشتقات الدواجن، وفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر الشاورما الدجاج بين 120 جنيها و 125 جنيهًا.

وسعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا.

وتراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51 حتى 55 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الصدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا.

وتراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيها.

كما تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفرخة وزن 2 كيلو بين 90 حتى 95 جنيهًا.

تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 46 حتى 51 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة لنحو 47 و48 جنيها، وتصل للمستهلك بـ53 جنيها، كما تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58 حتى 62 جنيها، وتراوح سعر البط اليوم بين 70 حتى 75 جنيها للكيلو.