أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تبدأ من 50 جنيها والبلدي تصل لـ80

استقرت أسعار الفراخ اليوم الخميس، بجميع أنواعها، في مختلف محال الدواجن بجميع محافظات مصر، خصوصًا سعر الدواجن البيضاء، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ويفضلها كثير من المصريين، كوجبة رئيسية على موائدهم على مدار الأسبوع، وسط توقعات بانخفاض أسعارها خلال الفترة المُقبلة.

أسعار الفراخ اليوم

قال محمود عبد الله الضبيع، تاجر دواجن لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ اليوم جاءت متفاوتة من محافظة لأخرى، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم: تراوح سعر الكيلو بين 50 حتى 61 جنيهًا للمستهلك، حيث تختلف من منطقة ومحافظة لأخرى.

أسعار الفراخ الساسو اليوم: سجل سعر الكيلو بين 60 حتى 65 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم: تراوح سعر الكيلو بين 75 حتى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم: تراوح سعرها بين 35 حتى 40 جنيهًا للمستهلك.

سعر البانيه اليوم: تراوح سعر الكيلو بين 105 حتى 135 جنيهًا للمستهلك في محال الدواجن.

قائمة أسعار مشتقات الفراخ

أوضح الضبيع، أنّ أسعار مشتقات الفراخ اليوم، جاءت كالتالي:

سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم: سجل بين 85 حتى 90 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك بالعظام: سجل بين 72 حتى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش طاووك اليوم: تراوح بين 125 حتى 130 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش البانيه اليوم: تراوح بين 130 حتى 135 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو صدور فراخ بالعظام: سجلت بين 105 حتى 110 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الفراخ المتبلة: تراوح بين 70 حتى 75 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس: تراوح بين 65 حتى 75 جنيهًا.

سعر كيلو أجنحة الدجاج: تراوح بين 40 حتى 45 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص: تراوح بين 55 حتى 65 جنيهًا.

سيدات الريف يلجأن لتربية الدواجن بالمنزل

تؤكد ماجدة محفوظ، ربة منزل لـ«الوطن»، أنّها تلجأ لتربية الفراخ البيضاء في المنزل، تجنبًا لشرائها، سواء في حالة ارتفاع أو انخفاض السعر، موضحةً أنّها تشتري الكتكوت بنحو 4 جنيهات فقط، وتطعمه في المنزل بعض الأعلاف، مع بواقي الطعام مثل: الأرز والطبيخ، موضحةً أنّ وزنها يصل إلى كيلو ونصف، حتى 3 كيلوات بعد 40 يومًا فقط، بالتالي فهي أوفر لها بكثير من الشراء.