محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء نقطة إسعاف ومركز تأهيل اجتماعي بديروط

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمركز ديروط، تفقد خلالها التشطيبات النهائية لنقطة إسعاف ببلاو، وأعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي بنفس القرية، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة.

نقطة إسعاف ببلاو

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد التطشيبات النهائية لنقطة إسعاف ببلاو أسفل محور ديروط الجديد نموذج «2 سيارة» ضمن 39 وحدة إسعاف يتم إنشائها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتجول داخل نقطة الإسعاف المقامة على مساحة 324 مترا بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وتتكون من 2 جراج مجهز لعدد 2 سيارة إسعاف، فضلا عن استراحة للعاملين، وتم تشييدها لخدمة محور دديروط المقام حديثا والقرى المجاورة لها.

مركز التأهيل الاجتماعي

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي بقرية ببلاو والذي يتبع التضامن الاجتماعي، ويجري إنشائه على مساحة 1224 مترا بتكلفة تبلغ 23 مليون جنيه، ويتكون من دورين أرضي وأول علوي، ومن المقرر أن يحتوي الطابق الأرضي على حضانة أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والدور الأول علوي على ورش تدريب مهني وقاعة محاضرات وتوعية وعيادات تخاطب وتأهيل بصري وعيادة سمعيات ومكتب دعم أسرة ومكاتب إدارية أخرى، ويعتبر هو المركز الوحيد الذي يجري تنفيذه داخل المحافظة.

مشروعات حياة كريمة بأسيوط

وأكد اللواء عصام سعد على أهمية المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» للانتهاء من تلك المشروعات التي تساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد «سعد» بالجهود المبذولة ومعدلات الإنجاز في المشروعات، وفقًا لمراحل العمل، مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، بعدد مشروعات يبلغ 1979 مشروعا حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه تقريبا.