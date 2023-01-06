حبس عاطل أدار مصنعا لمخدر الاستروكس بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة مصنع تخصص في صناعة المخدرات (استروكس)، بدائرة قسم شرطة المعصرة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

مخدرات داخل المنزل

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتم ضبطه

ترجع التفاصيل عندما داهمت ضباط وحدة مباحث المعصرة، جنوب القاهرة، منزل المتهم حال تواجده بالمنطقة سكنه وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 5 كيلوجرامات - مبلغ مالي - الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة - 2 ماكينة تغليف - كمية من الأكياس معدة للتعبئة.

150 ألف جنيه حصيلة المضبوطات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 150 ألف جنيه.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول المحامي أحمد عز الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات نصت على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».