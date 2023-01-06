ضبط طن و920 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات تفتيشية على الأسواق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا، بالاشتراك مع مفتش من فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية، عبارة عن 100 كرتونة زيت طعام مختلف اﻷنواع، بإجمالي كمية مقدارها 870 كيلو جراما.

تحرير المحاضر للمخالفين

كما تم ضبط 200 علبة سمن نباتي، بإجمالي كمية مقدارها 300 كيلوجرام، و75 باكتة سكر، باجمالي كمية مقدارها 750 كيلو جراما، وتم تحرير المحضر رقم 224 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.