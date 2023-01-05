«تموين الشرقية»: إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن هناك إقبالا كبيرا على معارض «أهلا رمضان» في مراكز المحافظة للاستفادة من التخفيض الكبير والخصم على السلع الذي يصل إلى 30%.

تخفيضات على السلع

وأوضحت فايزة عبد الرحمن أن الأرز المعبأ يباع بـ15 جنيها في معارض أهلا رمضان، والسكر بـ10.5 جنيهات، واللحوم السودانية بـ140 جنيها.

وأضافت عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «محافظة الشرقية من المحافظات التي بدأت مبكرا في معارض أهلا رمضان، ونعمل منذ شهر أكتوبر في إعداد المعرض وتشغيله، حيث يتم عرض كل السلع الغذائية واحتياجات المواطن».

120 سيارة متنقلة في الشرقية

ولفتت عبد الرحمن إلى وجود 120 سيارة متنقلة في محافظة الشرقية مشيرة إلى أن الوزارات ترسل عددا أكبر من السيارات في حالة الحاجة إليها.

وتابعت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية: «عندما نطلق معارض أهلا رمضان، فإن الغرفة التجارية تساعدنا في تجهيز المكان بعدما توفره المحافظة، وبالتالي، فإن العارض لا يحتاج إلى دفع كمقابل مادي لعرض منتجاته، بجانب الإقبال الشديد من قبل المواطنين على المنتجات في هذا النوع من المعارض، إذ أن نسبة البيع في معارض أهلا رمضان كبيرة جدا، ونحاول توفير مكان يكون ملتقى للمواطنين».