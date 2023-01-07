آية سليم عن مسلسل وبينا ميعاد: الكواليس لذيذة وأصبحنا أسرة واحدة

قالت الفنانة الشابة آية سليم، إن شخصية أروى التي تجسدها خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، مليئة بالتفاصيل الكثيرة والمعقدة، خصوصًا وأن ثقتها بنفسها «مهزوزة» وتشعر أن تصرفاتها يجب أن تكون مثل والدتها باعتبارها الشقيقة الكبرى لثلاث فتيات أخريات، وبالتالي عليها أن تعير انتباهها طيلة الوقت تجاههن، فضلًا عن قدرتها على القيام ببعض الأمور، بسبب غياب الأب وابتعاده عنهن.

تركيبة شخصية أروى في «وبينا ميعاد»

وعن قيام «أروى» خلال أحداث «وبينا ميعاد» بمهام سيدة المنزل ومايتعلق بالمطبخ والتنظيف، وإذا ما كانت تقوم بذلك في حياتها، قالت آية سليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنا لا أشبه أروى في هذه النقطة، ولكن أنا «ست بيت مش شاطرة يعني نص نص»، مضيفة: أروى تقوم بهذه المهام باعتبارهن 4 فتيات، ولكن أنا في الحقيقة لدي أخ واحد، ولم أعش تجربة أن يكون لدي إخوات بنات، وبالتالي تركيبة شخصية أروى جديدة عليّ.

مواجهة التحرش

وفيما يخص المشهد التي اكتشفت من خلاله «أروى» وجود موبايل لتصوير الفتيات داخل الحمام الخاص بهن في أحد الأماكن العامة وإصرارها على التوجه لقسم الشرطة، أشارت إلى أنها في الحقيقة إذا حدث معها هذا الأمر كانت ستفعل أكثر من ذلك، لرفضها كل أساليب التحرش.

شيرين رضا خطيرة

ووصفت آية سليم، كواليس تصوير «وبينا ميعاد» بأنها «لذيذة، أصبحنا عائلة بجد، ومن اليوم الأول أثناء قعدة الترابيزة كانت الأجواء لطيفة، وأنا في الحقيقة أحب شيرين رضا قبل أن أعرفها، وفي التصويروجدتها خطيرة إنسانة جدًا ومتعاونة وداعمة لنا.

داليا شوقي أصبحت صديقتي

وتابعت بقولها: كذلك داليا شوقي لم نكن أصدقاء، لكن في المسلسل تعرفنا على بعض واقتربنا، للدرجة التي جعلت الناس تفتكر إننا إخوات بجد، فضلًا عن المخرج هاني كمال الذي يهتم بالتفاصيل ويجعل أجواء الكواليس مريحة».