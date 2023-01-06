الفنان صبري فواز: «مفيش أب مثالي وبالاجتهاد نكون أفضل».. «فيديو»

قال الفنان صبري فواز، إنه لا يوجد ما يسمى بالأب المثالي، أو شخصًا مثاليًا من الأساس أيًا كان، لأن الكمال لله وحده، ولكن البشر دائمًا عليهم السعي للأفضل دائمًا، خصوصًا وأن الموضوع يتعلق بالسعي والاجتهاد: «في التجربة البشرية نأتي إلى الحياة أنقياء، ونسير بعد ذلك في طرق مختلفة، وكل شخص يختار الطريق الذي يسير فيه، وبناء على هذا الاختيار يحاسبنا الله على ما نقدمه».

وأضاف صبري فواز، في تصريحات لـ«الوطن» قائلًا: «نتعامل مع الحياة وكأنه لا توجد مثاليات، وجميعنا نحمل عيوبًا، ونتعشم في رحمة ربنا، وأنا كأب في بعض الأوقات كنت أُنهي كلامي مع أبنائي بصوت مرتفع وغضب شديد، ولكن في النهاية هذا خطأ كبير يفاقم المشاكل ولا يحلها».

الهدوء مع الأبناء

واستطرد بقوله: «يجب أن نتحلى بالهدوء مع أبناءنا، وهذا الأمر يحتاج إلى مجهود للسيطرة على طاقة الغضب الشديدة، وإذا كان في العمل كثيرًا ما تكتم غضبك تجاه مديرك أو رئيسك في هذا العمل، يكون الأولى أن تفعل ذلك مع أبناءك لأن مفيش أغلى منهم».

ويعرض حاليًا للفنان صبري فواز، مسلسل وبينا ميعاد على قناة dmc، ويقدم شخصية أب أرمل ويتولى مسئولية 4 من الأبناء، يتعامل معهم أحيانًا كصديق وفي أوقات أخرى يغضب منهم وينفعل على تصرفاتهم.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، وعدد من الوجوه الشابة داليا شوقي، آية سليم، تسنيم مطر، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، ميران عبدالوارث، خالد أنور، تأليف وإخراج هاني كمال.