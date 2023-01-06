شيرين رضا عن «وبينا ميعاد»: نادية ليست شبهي وأرفض طريقتها مع بناتها «فيديو»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن شخصية نادية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، تختلف عنها تمامًا بكل ما بها من تفاصيل، خصوصًا وأنها ترفض الصوت العالي والطريقة التي تتعامل بها مع بناتها خلال أحداث المسلسل.

وتجسد شيرين رضا، خلال مسلسل وبينا ميعاد، شخصية امرأة مطلقة تدعى نادية ولديها 4 فتيات في مراحل عمرية مختلفة، تتولى مسئولية تربيتهن بمفردها، وبسبب غضبها السريع وصوتها العالي لخوفها الشديد عليهن، يضطر بناتها للكذب عليها في بعض الأمور التي تخص حياتهن.

امرأة قوية

وقالت شيرين رضا، في تصريحات لـ«الوطن» إنها سعيدة جدًا بتجسيد شخصية نادية، لأنها دائمًا ما تسعى للتجديد في الشخصيات التي تقدمها بعيدًا عن النمطية: «الحمد لله إن مسلسل وبينا ميعاد وهذه الشخصية بالتحديد تم عرضها عليّ، مش مصدقة إنهم عرضوها عليّ، نادية ست قوية جدًا من صغرها، وتم تصور شكلها وطريقتها وملابسها ونشوف ماضيها لبناء الشخصية بكل تفاصيلها عشان الجمهور يصدقها».

يعرض على قناة dmc

مسلسل وبينا ميعاد، يعرض على قناة dmc، تدور أحداثه من خلال عائلة نادية والتي تجسدها شيرين رضا، وهي أم مطلقة لـ 4 بنات تتولى مسئوليتهن، وفي نفس الوقت امرأة ناجحة في عملها، وتتولى إدارة إحدى الشركات التي يعملها بها حسن ويقوم بدوره صبري فواز، وهو أرمل لديه 4 أبناء، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.