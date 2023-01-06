صبري فواز عن شخصيته في مسلسل «وبينا ميعاد»: تفرغ لتربية أطفاله بكل رضا

لفت الفنان صبري فواز، الأنظار إليه بسبب شخصية حسن، الرجل الذي يتحمل تربية 4 من الأبناء الذكور بمفرده على مختلف مراحلهم العمرية، وذلك خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، وقدرته على التعبير عن مشاعره كأب تجاههم والتي تجمع بين الصداقة والهدوء في المعاملة إلى جانب الغضب والحدة في التصرف تجاه أخطاءهم.

وقال «فواز»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شخصية حسن والتي يجسدها في «وبينا ميعاد» تعبر عن رجل عاش تجربة ضخمة مليئة بكل ما يحدث في هذه الدنيا من جنان وأمورًا غير متوقعة، ثم يفاجئ بوفاة زوجته وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وفي الوقت الذي كان يعيش فيه حياته بالطول والعرض، اضطر إلى أن يكرس لتربية أبناءه الأربعة.

لحظات تحول

وأشار صبري فواز إلى أن هناك لحظة تتحول فيها حياة الأشخاص وتتبدل تمامًا، ويواجه «حسن» خلال أحداث «وبينا ميعاد» أمورًا جديدة وشخص جديد تتغير معه حياته في الوقت الذي يحمل فيه مسئولية أبناءه ويتفرغ لهم وهو يشعر بالرضا والهدوء النفسي.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل وبينا ميعاد، يعرض على شاشة قناة dmc، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وعدد من الوجوه الشابة، تدور أحداثه حول حسن الذي توفيت زوجته واضطر لتربية لأربعة من أبناءه الذكور بمفرده، ونادية السيدة المطلقة التي تفرغت لتربية 4 من الفتيات بمفردها.