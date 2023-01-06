مطار مرسى علم يستقبل 75 رحلة طيران من 10 دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 75 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوروبية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك بداية من غد السبت ولمدة أسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، بأن مطار مرسى علم يستقبل 75 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا بينها 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، مضيفا أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين الأجانب وإنهاء إجراءات الوصول وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

فنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال 75 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة من 10 دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر.

السياحة الداخلية بفنادق مرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وصول السياح الأجانب يأتي تزامنا مع أجازة رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى تزامنا مع اقتراب إجازة نصف السنة الدراسية وبدء السياحة الداخلية بشواطئ مرسى علم.