«الوطن» داخل السفينة «لوجوس هوب» ببورسعيد.. أكبر مكتبة عائمة في العالم

توافد الزائرون على المكتبة العائمة السفينة لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي اليوم الجمعة، من مختلف الأعمار وسط إجراءات أمنية مشددة لاستقبال الزائرين.

وحرصت «الوطن» على معايشة الزائرين لمعرفة انطباعهم عن زيارتهم للسفينة لوجوس هوب، التي تعد أكبر معرض متنقل للكتاب في العالم، إذ يصل طولها إلى 132 مترا، وتحتوي على أكثر من 50 ألف عنوان.

يقول ممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة ببورسعيد، إن المكتبة العائمة هي فرصة عظيمة لتبادل الثقافات بين الدول والتعرف على ثقافات الدول الأخرى وأن معظم الكتب الموجودة بها غير متوفرة بالأسواق المصرية كما يوجد تحديث في سنوات الإصدار للكتب ويتوقع إقبال أكثر لزيارة السفينة من التي شهدته الزيارة الماضية عام 2010.

وتابع لـ«الوطن»: الترويج الإعلامي للسفينة أكبر هذا العام للتواجد ومعرفة وشراء الكتب كما أن التجول بها ممتع كسفينة سياحية وداخلها برامج فنية وغيرها تتعلق من الدول وهي فرصة للأسرة المصرية أن تجذب أولادها داخل السفينة.

ويقول كريس من سويسرا إنها الزيارة الأولى له في مصر وخاصة بورسعيد وأنه من الجيد جدًا أن يأتي عن طريق السفينة ورؤية أفق جانب ميناء بورسعيد حقا كان جميلًا جدًا وأيضا استمتاعه بتبادل الثقافات بهذا بالشكل.

وأكمل: أحب أن يكون لدي الكثير من كتب الأطفال المختلفة والقصص والكتب المدرسية، ومن الجيد جدًا أن اشتريها من المكتبة العائمة.

وقال محمود طه عبد السلام محام: إن الكتب بالمكتبة العائمة بها مجموعة مميزة من الكتب التحفيزية والقيادية وبها جزء كبير للأطفال وكتب جديدة غير موجودة في الأسواق المصرية كما أن الأسعار متوسطة، بالإضافة إلى أن زيارة السفينة لوجوس هوب بها جانب سياحي ترفيهي بالإضافة إلى الاستمتاع الفكري.

بيتر من بورسعيد ومعه طفلته تمارا، وهي تختار بنفسها الألعاب من الركن المخصص للأطفال قال: إن المكتبة العائمة بها حوالي 60 جنسية يمكن أن نكتسب منهم ثقافات وعادات وتقاليد نتعرف عليها ومتاح لمختلف الأعمار زيارة السفينة واختيار الكتب منها للأطفال والطبخ والثقافات واللغات وهي فرصة للجميع لزيارتها، مشيرا إلى أن المكتبة العائمة لها ذكرى معه منذ زيارتها الأولى من 12 سنة وبها كتب غير موجودة بالإضافة إلى عروض فنية من كوريا والصين على مستوى العالم.

نرمين مجدي الصاحي من محافظة البحيرة جاءت إلى بورسعيد لحضور الحدث العالمي "المكتبة العائمة" وتكبدت ساعات سفر وإقامة لمدة أسبوع في بورسعيد قالت: «الكتب هنا أصلية وأنصح محبي اقتنائها بزيارة السفينة والاستمتاع بشراء هذه الكتب لمختلف الثقافات واللغات وأضافت أن الأسعار في متناول الجميع وأشادت بالتنسيق داخل طاقم السفينة واستقبالهم الرائع للزائريين».

وأشارت إلى أنها دعت أسرتها لزيارة السفينة خلال فترة تواجدها في بورسعيد حيث تجمع بين حب الاطلاع وقراءة الكتب والتواجد في السفينة والاستمتاع بالعروض الفنية المختلفة والثقافات المتنوعة.

عبير فرج زارت المكتبة العائمة عام 2010 وحرصت على الحضور اليوم وأكدت وجود تغيير بتخصيص مساحات أكثر للأطفال من خلال الألعاب والكتب ووسائل ترفيهية لهم بالإضافة إلى كتب للنساء والطهي والكمبيوتر مشيرة إلى أن الأسعار من 15 جنيها إلى 600 جنيه.

رضا فرج اصطحبت شقيقتها لزيارة السفينة مؤكدة سعادتها بزيادة عدد الكتب ووجهت الدعوة للجميع من مختلف الأعمار لزيارة المكتبة.