درجات الحرارة اليوم السبت.. العظمى في القاهرة الكبرى تصل لـ19

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة، حيث احتفالات أعياد الميلاد، إذ تسجل العظمى على كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى 19 والصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت «الأرصاد»، أن درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، على جنوب سيناء 23 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وستشهد البلاد اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث على مناطق السواحل الشمالية الغربي وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الأحد

وعن درجات الحرارة غدا الأحد، تُسجل العظمي داخل محافظات كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة.