طقس بارد في بورسعيد اليوم.. و«الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ببورسعيد اليوم، موضحة وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل لأقل من معدلاتها الطبيعية خاصة في المساء، مناشدة المواطنين بارتداء بالملابس الثقيلة.

طقس بارد في بورسعيد

وشهدت بورسعيد طقس طقس بارد ليلة أمس أثر على حركة المارة في الشوارع، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 14 درجة، بينما ارتفعت وقت الظهيرة اليوم إلى 20 درجة مئوية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار.

ومن المنتظر أن تشهد محافظة بورسعيد اليوم، احتفالات المواطنين المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، والتوجه إلى الكنائس، بالإضافة للمتنزهات العامة وإلى سفينة الكتب العائمة في ميناء بورسعيد السياحي.

إقبال على أسواق بورسعيد

وشهدت أسواق بورسعيد إقبالا من أهالي المحافظة لشراء مستلزمات عيد الميلاد المجيد، كما استقبلت الزائرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد، خاصة أسواق السمك والملابس المستعملة «البالة»، رغم برودة الطقس.

وأعلنت أحياء بورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، بالتزامن مع أعمال تنظيف وتجميل الحدائق والمتنزهات العامة بالأحياء.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وقال المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات مستمرة على مدار الساعة لمتابعة تقلبات طقس بورسعيد، مطالبا الأهالي والزائرين بتوخي الحذر.

وأوضح أنه تم الارتقاء بمستوى الحدائق والمسطحات الخضراء مع تكثيف أعمال نظافتها والاعتناء بها لظهورها بالمظهر اللائق للزائرين، حيث تم قص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش بعدد من الحدائق، بينها حديقة الأسرة بنطاق الحي.