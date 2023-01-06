«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية اليوم وغدًا وفرص لسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم وغدا مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية وانحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد «مطروح والعلمين والإسكندرية»، إضافة إلى «البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم»، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.

الأمطار غير مؤثرة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، أن فرص الأمطار ستكون ضعيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، كما أن باقي مناطق الجمهورية تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ولكن درجات الحرارة انخفضت، إذ أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية.

طقس شتوي لطيف تماما

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع سطوع أشعة الشمس، نشعر بالطقس الشتوي اللطيف تماما على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والأجواء تكون لطيفة تماما على محافظات شمال الصعيد ومعتدلة ودافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، ولكن عندما تغيب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة، حيث تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، ونشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية».