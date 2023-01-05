الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات.. شبورة وسقوط أمطار

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبراء الطقس خلال الأيام المقبلة حتى يوم الأربعاء 11 يناير، حيث تشهد العديد من الطرق تكون الشبورة المائية صباحا مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون الشبورة المائية كثيفة على محافظات القناة وخليج السويس وتستمر حتى الأحد.

حالة الطقس في مصر على المحافظات

ذكر البيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة وخليج السويس ووسط سيناء سوف تشهد تكون شبورة مائية خلال الصباح قد تكون كثيفة أحيانا، وبعض مناطق القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يوم الجمعة 6 يناير، فيما تكون الشبورة على هذه الطرق مستمرة حتى يوم الأحد 8 يناير وتختفى الشبورة من الظواهر الجوية الإثنين ثم تعود إلى الظهور الثلاثاء والأربعاء، حيث تشهد الطرق القريبة من المياه والمناطق الزراعية تكون الشبورة التي قد تكون كثيفة.

أمطار على السواحل الغربية والوجه البحرى

وذكرت «الأرصاد»، أن هناك فرصة لسقوط أمطار الأيام القادمة، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % نسبة حدوث وتشهدها السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات من الجمعة 6 يناير حتى الأحد 8 يناير، وتنحصر الإثنين 9 يناير فى السواحل الشمالية والوجه البحرى فقط بنسبة حدوث 40%.