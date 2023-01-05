الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات غدا: غيوم بوقفة عيد الميلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات المختلفة غداً الجمعة، الموافق 6 يناير يوم وقفة الاحتفال بعيد الميلاد التي تتروح بين خفيفة ومتوسطة الشدة أحياناً، وأماكن سقوط الأمطار كشف عنها بيان الهيئة العامة للأرصاد، حيث تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً وهى السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أجواء ممطرة على المحافظات

وتشهد عدد من المحافظات أجواء ممطرة حيث تكثر السحب المحملة بالأمطار في شكل غيوم جزئية، مع سقوط أمطار على محافظة دمياط، وتلقلبات جوية.

وكانت الأرصاد الجوية، أعلنت انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات

ويسود غدا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في الوجه البحري 20 العظمى والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 13، وجنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد 19 العظمى والصغرى 8 درجات، أما جنوب الصعيد فالعظمى 22 والصغرى 11.