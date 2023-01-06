تكثيف النظافة وتجميل الشوارع بالشرقية استعدادا لعيد الميلاد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات خاصة بمحيط الكنائس، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين.

رفع كفاءة منظومة النظافة

ووجهت رئاسة حي أول الزقازيق برفع كفاءة 8 سيارات 3/4 تعمل في منظومة النظافة ليصبح إجمالي السيارات التي تعمل في منظومة النظافة على مدار اليوم 4 ورديات بعد رفع كفاءة هذه السيارات 19 سيارة 3/4، وعمل صيانة شاملة سيارتي شفط مياه تعمل في عملية شفط مياه الأمطار، ليصبح إجمالي السيارات التي تعمل في أعمال شفط المياه 3 سيارات.

إزالة التعديات خلال عيد الميلاد

ونفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق إزالة في المهد لحالة تعدي على مساحة 200 متر بقرية شيبه بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بشيبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ونسقت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح مع الوحدة المحلية بسنهوا بإزالة عروق خشب لسقف منزل بقرية ميت سهيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة إزالة على الأراضي الزراعية

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إزالة فى المهد على الأراضي الزراعية بشبرا النخلة، حيث تم إزالة سور من الصاج الحديدي على مساحة 175 متر والإزالة الفورية على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي وشارع الحلقة وشارع فاروق وشارع الجلاء، ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.