يوسف الكدواني: شخصية «علي» في مسلسل «وبينا ميعاد» عكس طبيعتي

قال الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، إن تجربة المشاركة في مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، من التجارب الممتعة جدًا، خاصة أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع المخرج هاني كمال، بعد مسلسل «ولاد ناس» 2021: «أحترم أفكاره وإصراره على دخول البيوت من خلال أعمال درامية جيدة لتقديره للناس».

ويجسد يوسف الكدواني، خلال مسلسل وبينا ميعاد، شخصية علي الابن الأكبر للفنان صبري فواز، وهو طبيب صيدلي، يعيش مع أشقائه الثلاثة ويتولى والدهم حسن مسؤولية تربيتهم بعد وفاة الأم.

شخصية علي في «وبينا ميعاد»

وأشار يوسف الكدواني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن «علي» من الشخصيات التي تستعجل أحلامها، وطموحها سريع، ومن ثم سيجد المشاهد أن هناك سلبيات وإيجابيات في هذا الموضوع، مضيفًا: «هذه الشخصية عكسي تمامًا، أنا هادئ ولا أستعجل أموري، ومؤمن أن كل شيء له ميعاد».

مساعدة صبري فواز للشباب

وعن الوقوف أمام صبري فواز، الذي يجسد شخصية الأب، قال يوسف الكدواني، إن هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها أمامه، وكان حريصًا على مساعدتهم والوقوف بجانبه والشباب الآخرين، الأمر الذي جعل الجميع يعمل بحب وتفاهم، ومن ثم يظهر ذلك على شاشة التليفزيون.

مسلسل وبينا ميعاد، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، وعدد من الوجوه الشابة.