توريد 62 ألفا و704 أطنان أرز لأماكن التجميع في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من توريد 62704 طن و211 كيلو أرز إلى 58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينة طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وفتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

تسليم محصول الأرز الشعير المقرر

شدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده .

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 62704 طن و211 كيلو أرز بـ 58 موقعاً تجميعيا، مع مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.

وشددت على ضرورة أن يكون الأرز خالي من الشوائب، مثل الرمل والحصى والتراب والدنيبة، والحبوب الغريبة، والحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات، والحبة الحمراء والمقشورة، وخلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.