تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و200 جنيه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في سعر الوطن رفيع الحبة وعريض الحبة والسائب.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وقال «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت 10 آلاف و700 جنيه للطن عريض الحبة، و10 آلاف و200 جنيه لرفيع الحبة، وسط تراجع 50 جنيها عن كل طن، وسعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة 14 ألفا و100 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب 12 ألفا و50 جنيها، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة 15 ألف جنيها.

استقرار أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وتابع مدير مركز بحوث الأرز، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا في بعض الأصناف وتراجع في أنواع أخرى، وهو الأمر الذي يعود على المواطنين في محافظات مصر.

وأشار أن كمية الأرز التي تم توريدها بلغت 6.5 مليون طن أرز خلال العام المنقضي 2022، وهي إنتاجية عالية جدا وتغطي مستلزمات الاستهلاك للسوق المحلي.