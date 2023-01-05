وزير التموين: سعر كيلو الأرز والسكر 14 جنيها في معرض «أهلا رمضان»

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أسعار بعض السلع الغذائية في افتتاح معرض «أهلًا رمضان» في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مع التنبيه على التجار بضرورة الالتزام بالأسعار والقائمة الاسترشادية.

وقال الدكتور علي مصيلحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر كيلو الأرز في المنافذ التي تم افتتاحها وجاري التوسع فيها بالمحافظات، يبدأ من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا.

وتابع: «سعر كيلو السكر يبدأ من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا، وكيلو الزيت يبدأ من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا»، مشيرًا إلى أن الأسعار تشهد انخفاضًا عن الأسواق الأخرى بنحو 25%.

وزير التموين: هدفنا الأول توفير السلع

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الأساسي في الوقت الحالي، هو توفير كافة السلع الغذائية للجمهور دون وجود أي أزمات.

«مصيلحي»: نوفر السلع بسعر عادل

وأضاف مصيلحي ان الظروف الحالية تسببت في ارتفاع سعر طن الزيت عالميًا لـ 1500 دولار بدلاً من 750 دولارًا، بزيادة قدرها 100%، وهو ما كان له أثرًا كبيرًا في ارتفاع أسعاره في الأسواق، وتابع: «نعيش تحديًا كبيرًا ولا أستطيع اجبار مصنع على الخسارة لكن نعمل على توفير السلع بسعر عادل يراعي المنتج والمستهلك وتوفيره بشكل دائم في السوق».