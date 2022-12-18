إجراءات الحصول على طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف

الحصول على وحدة سكنية أو التقدم بطلب للحصول على شقة إيجار من وزارة الأوقاف أحد الأمور التي يسعى لها البعض، إلا أن الكثيرين لا يعرفون الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوبة من قبل الجهة الحكومية.

وتستعرض «الوطن» إجراءات طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف بالإضافة لطلب تمليك شقة خالية طرف الوزارة وأخيرا طلب تأجير شقة خالية طرف على هذا النحو:

طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف

وبشأن طلب تمليك وحدة سكنية جديدة طرف وزارة الأوقاف، فإن الأمر يتطلب 6 إجراءات تنتهي بالاستعلام وهي كالتالي:

- الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق اً للإعلان أو المزاد.

- شراء كراسة الشروط.

- ملء نموذج الطلب.

- انتظار القرعة والاستلام حسب الأولوية.

- دفع 25% من ثمن الشقة.

- معرفة تقسيط باقي ثمن الشقة حسب كراسة الشروط.

- الاستلام.

وبشأن الشروط الواجب توافرها فهي التي يُنص عليها بالإعلان والتي يجب انطباقها مع وزارة الإسكان فيما يتصل بالإسكان الاجتماعي.

وعن المستندات المطلوبة فهي كراسة الشروط، وطلب تمليك.

طلب تمليك شقة خالية طرف وزارة الأوقاف

أما المواطنين الراغبين في طلب تمليك شقة خالية طرف وزارة الأوقاف، فالإجراءات هي:

-الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق اً للإعلان أو المزاد.

-شراء كراسة الشروط.

-ملء نموذج الطلب.

-الاستلام.

طلب تأجير شقة خالية طرف وزارة الأوقاف

وأخيرا للمواطن الراغب في طلب تأجير شقة خالية طرف وزارة الأوقاف فيقوم بعدة إجراءات للحصول على الخدمة وهي:

- الذهاب إلى هيئة الأوقاف وفق اً للإعلان أو المزاد.

- شراء كراسة الشروط.

- ملء نموذج الطلب.

- الاستلام.