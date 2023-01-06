مأساة «ريان» تتكرر.. وفاة طفل الحفرة بعد أيام من محاولة إنقاذه (فيديو)

في واقعة مماثلة لحادثة وفاة الطفل المغربي ريان، تكرر الأمر بعد عام كامل في فيتنام، فبعد جهود إنقاذ استمرت 4 أيام، أعلنت السلطات الفيتنامية وفاة طفل في سن العاشرة سقط في حفرة بعمق 35 مترًا في موقع بناء جسر في جنوب البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن عناصر إغاثة في مقاطعة دونج ثاب عند دلتا نهر ميكونج، عملوا على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لسحب الطفل المحاصر تاي لي هاو نام.

كان تاي لي هاو نام يبحث على ما يبدو عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمترا، ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونج ثاب.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونج ثاب إن الطفل فارق الحياة، موضحًا أنّ الفتى «بقي عالقا في حفرة ضيقة وعميقة للغاية، مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة».

وأضاف: «لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا، لكن الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمراً مستحيلا»، مشيرا إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل حصل بعد استشارة خبراء طبيين.

ويحاول عناصر الإغاثة سحب الجثة في أسرع وقت ممكن لدفنها، لكن «بو» أقر بأن المهمة «شاقة للغاية»، حيث جندت فيتنام مئات الجنود وخبراء الهندسة للمشاركة في جهود إنقاذ نام.

وبحسب وسائل إعلام فيتنامية، حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل، كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أياما عدة لم تؤت ثمارها المرجوة.