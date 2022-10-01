ما قصة وفاة الطفل الفلسطيني ريان؟.. فارق الحياة بسبب سكتة قلبية

عمليات بحث متكررة شهدها محرك «جوجل»، حملت عنوان ما قصة وفاة الطفل الفلسطيني ريان؟، إذ تضمنت تفاصيل وفاة الطفل التي حدثت قبل يومين، حكايات مؤلمة، حدثت قبل نحو يومين، بعد توقف قلب الصغير الراحل البالغ من العمر 7 أعوام من الخوف والرهبة إثر مطاردته من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية وعالمية.

ما قصة وفاة الطفل الفلسطيني ريان؟

وحول الإجابة على سؤال ما قصة وفاة الطفل الفلسطيني ريان؟، الطفل الراحل سقط من علو في أثناء مطاردته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في تقوع جنوبي الضفة الغربية، إلاّ أنّ ذلك لم يكن السبب في الوفاة، إذ مات بسبب إصابته بالسكتة القلبية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ الطفل ريّان دخل إلى طوارئ المستشفى متوقف القلب، وأُعلن وفاته بعد فشل الأطقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي في إنقاذه.

رأيت هذا الوجه في دير ياسين، صبرا وشاتيلا في مخيم الشاطئ وخان يونس في قانا والمنصوري في نابلس وجنين، قاتل واحد ومقتول واحد!!

ملامحك تنادينا لتقول انا وجه فلسطين!!#ريان_سليمان #فلسطين pic.twitter.com/xS3ucttVEn — الرفيق (@husein_kanso) September 29, 2022

موكب تشييع مهيب للطفل ريان

وعقب إعلان وفاة الطفل الفلسطيني، شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، جثمانه الشهيد الطفل ريان ياسر سليمان، إذ انطلق موكب الجنازة من مستشفى بيت جالا الحكومي مرورًا بمنزل عائلته في بلدة تقوع شرق بيت لحم، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد أسامة بن زيد، ليوارى بعدها الثرى في مقابر البلدة.

واتهمت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جنود إسرائيليين بـ ملاحقة طلاب المدارس في منطقة خربة الدير، في أثناء توجههم لمنازلهم، فسقط الطالب ريان أرضًا.