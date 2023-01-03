ريان جديد يظهر في فيتنام.. طفل يسقط في حفرة بعمق 35 مترا (فيديو)

في حادث مشابه لواقعة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظلت محاولات إنقاذه مستمرة لعدة أيام لكنها فشلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على عمق زاد على الـ36 مترًا، يكافح المئات من عناصر الإنقاذ في فيتنام، منذ أمس الاثنين، لسحب صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، سقط في حفرة بعمق 35 مترًا في موقع ورشة بناء قبل يومين.

وقال أحد عناصر فريق الإنقاذ، لوكالة الأنباء الفرنسية إنَّ «الصبي الفيتنامي يدعى تاي لي هاو نام، سقط في موقع دعامة خرسانية مجوفة عرضها 25 سنتيمترًا فقط، وهي جزء من جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب في جنوب البلاد، بينما كان يبحث على ما يبدو عن خردة معدنية».

عناصر إنقاذ يحاولون انتشال طفل سقط في حفرة بعمق 35 متراً في #فيتنام.. فيديوhttps://t.co/5b43nXkrWm pic.twitter.com/BNg2AygedR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 3, 2023

وأضاف فريق الإنقاذ: «نبذل قصارى جهدنا، لا يمكننا أن نتكهن بعد بحالة الصبي».

ونقلت وسائل إعلام فيتنامية عن مصادر في عدة تقارير، قولهم إنَّ عناصر الإنقاذ حاولوا حفر التربة المحيطة وتليينها لمحاولة رفع العمود لإنقاذ الفتى البالغ 10 سنوات.

من جهتها ذكرت صحيفة «توي تري» على موقعها الإلكتروني الفيتنامية أنَّ السلطات ليست متأكدة من الحالة الراهنة للصبي، حيث جاء في أحد التقارير «لقد توقف عن التفاعل مع الخارج رغم أن الأكسجين كان يُضخ دائما في الحفرة».

وأوضحت الصحيفة الفيتنامية أنَّ رئيس الوزراء فام مينه تشينه طلب أمس الاثنين من عناصر الإنقاذ على مستوى البلاد الانضمام إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الصبي.