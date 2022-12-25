أكثر 10 أشخاص بحث عنهم المصريون في 2022.. «الطفل ريان» في المقدمة

قبل أيام من نهاية العام الجاري وبداية عام 2023، كشف محرك البحث العالمي «جوجل» عن أكثر الشخصيات التي بحث عنها ‏مستخدموه في مصر خلال عام 2022، وشملت القائمة البحث: «الطفل ريان، وميار الببلاوي، وهشام سليم، وشيماء جمال، وجورج الراسي»، إذ لاقت هذه الأسماء نسبة كبيرة من عمليات البحث جعلتها في المقدمة على مدار عام كامل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أكثر 10 أشخاص بحث عنهم المصريون في 2022، وفقا لمحرك البحث العالمي «جوجل».

أكثر 10 أشخاص بحث عنهم المصريين في 2022

1- الطفل ريان.

2- ميار الببلاوي.

3- هشام سليم.

4- شيماء جمال.

5- جورج الراسي.

6- سمير صبري.

7- شيرين أبو عاقلة.

8- رضا حجازي.

9- شيرين عبدالوهاب.

10- جالا فهمى.

محرك البحث العالمي «جوجل»

ويعد «جوجل» من أشهر محركات البحث العالمية الأكثر استخدامًا وإقبالًا من قبل عدد كبير من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، وذلك نظرًا لسهولة البحث عليه والوصول إلى كل النتائج المطلوبة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحرك البحث وإدخال كلمة البحث ومن ثم ظهور الهدف المراد البحث عنه.

جدير بالذكر أنَّ منصة «جوجل» تعد هي الأشهر في عالم محركات البحث العالمية، إذ تلقى رواجًا واسعًا عن غيرها من محركات البحث، لذا تعد من المنصات التي تكون مثبتة على الهواتف المحمولة الآندرويد، ولا يمكن إزالتها أو الاستغناء عنها.