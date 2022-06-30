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مصرع امرأة في بئر بالمغرب على طريقة الطفل ريان: «كانت نازلة تجيب مياه»

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سارة ثروت
12:50 م | الخميس 30 يونيو 2022
بئر بالمغرب- صورة تعبيرية

بئر بالمغرب- صورة تعبيرية

بعد حادث وفاة الطفل المغربي ريان إثر سقوطه في بئر ضواحي مدينة شفشاون، أواخر العام الماضي، استفاق المغاربة من جديد على مصرع امرأة بعد سقوطها في بئر بقرية الرميلة في إقليم تاونات، شمالي البلاد.

مصرع امرأة داخل بئر في المغرب 

وقال أحد أقارب الضحية البالغ من العمر 40 عامًا في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز عربية»، إنها ذهبت لجلب الماء من البئر القريبة من مكان السكن، لكنها لم تعد، وحينها خرج أفراد العائلة للبحث عنها، فعثروا على برميل ماء بمحاذاة البئر، فساورتهم الشكوك في أن تكون قد سقطت داخلها.

إخطار السلطات المغربية 

وأضاف أن أسرة الضحية أخطرت السلطات المغربية، التي أخبرت المصالح الأمنية وعناصر الإنقاذ، الذين استعملوا آليات ومعدات حديثة لانتشال جثة الضحية.

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