8 سنوات للرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد.. تأكيد على السلام والمحبة

على مدار 8 سنوات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارة الكاتدرائية ليلة 7 يناير لمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، للتأكيد على الوحدة والتلاحم الوطني بين المسلمين والأقباط من خلال مشاركة جميع أطياف المجتمع لمناسبتهم الدينية.

أول رئيس جمهورية يؤسس تقليد مشاركة الأقباط لعيد الميلاد

يُعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس للجمهورية يحرص على مشاركة الاحتفالات الخاصة بالكنيسة، فضلا عن الاهتمام ببناء دور العبادة، خاصة في المدن الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس.

مشاركة الرئيس في احتفالات عيد الميلاد

شارك رئيس الجمهورية في احتفالات الأقباط في 8 مناسبات مختلفة، وهي كالآتي:

في 2015 كانت الزيارة الأولى للرئيس في الكاتدرائية بالعباسية، في 6 يناير، ووجَّه حواره لشعب الكنيسة والحاضرين قائلا «كان ضروري أجيلكم عشان أقولكم كل سنة وأنتم طيبين».

وكرر الرئيس الأمر في العام التالي في 2016، حيث جاء للتأكيد على التلاحم الوطني وتهنئة الكنيسة والأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وفي ليلة 7 يناير 2017 زار الرئيس الكاتدرائية بالعباسية للاحتفال بعيد الميلاد، مع إعلانه مفاجأة وهي بناء أكبر كاتدرائية «كنيسة» بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية، جنبًا إلى جنب مع أكبر مسجد.

وكان الاحتفال الأخير بعيد الميلاد في الكاتدرائية بالعباسية في 2018 بمشاركة الرئيس ليعلن أنه من العام التالي سيكون الاحتفال في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبداية من عام 2019 شارك الرئيس عبد الفتح السيسي البابا تواضروس الثاني وشعب الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة في أكبر كنيسة بالشرق الأوسط وهي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الزيارة السادسة يوم 6 يناير 2020 في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، وفي 2021 هنأ الرئيس البابا وشعب الكنيسة عبر تقنية الفيديو كونفيرس ليؤكد على أهمية حرصه على تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

واليوم تُعد تلك هي الزيارة الثامنة للرئيس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه التهنئة للأقباط اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: «كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية».

وأضاف: «إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان»، متابعا: «كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان».