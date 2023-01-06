منسق «حياة كريمة» بسوهاج: «أم دومة» أصبحت قرية نموذجية «فيديو»

تحدث الدكتور هشام الحداد منسق حياة كريمة في محافظة سوهاج، عن أهم مشروعات المبادرة في قرية أم دومة، بعدما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرية، أمس الخميس، حيث شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

وقال الحداد في تقرير لقناة «إكسترا نيوز»، إن قرية أم دومة قبل التطوير كانت تفتقر للخدمات والبنية التحتية والسكن الكريم، لكن بفضل الله وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت القرية من ضمن القرى النموذجية لما تتمتع به من خدمات.

وتابع بأن نقطة الإسعاف الجديدة تخدم نحو 86 ألف مواطن، وتتكون من عربتين إسعاف، أيضا جرى تطوير نقطة الإطفاء لتكون أسرع في الاستجابة، إضافة لمركز الخدمات التكنولوجية الذي يضم البريد والشهر العقاري، ومركز تنمية الأسرة والطفل، وسوق حضاري وموقف حضاري وتطوير نقطة الشرطة ومركز الشباب.

وأضاف: «نحن كمتطوعين نعمل في نحو 1300 مشروع ولدينا جيش من المتطوعين يقارب 2000 فرد، حتى يمكننا تغطية جميع المشروعات ومتابعة كل الحالات الإنسانية، ورصد كل الطوارئ التي تتطلب التدخل السريع».