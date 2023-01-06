خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة بالمحافظات.. ذروتها الاثنين المقبل

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، حيث تشهد عدة مناطق سقوط أمطار بنسب متفاوتة تترواح ما 30 إلى 50% بداية من يوم الأحد 8 يناير، على أن تستمر على مدار يومين.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات تبدأ من غد السبت 7 يناير، حيث تتعرض محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، بالإضافة إلى مناطق «السلوم، العملين، الحمام» إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وفيما يتعلق بأماكن سقوط أمطار الأحد 8 يناير، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية بنسبة 50% على محافظات «البحيرة، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ».

فيما تتعرض محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، لأمطار بنسبة 30%، بالإضافة إلى مدن القناة وخليج السويس وتمتد إلى القاهرة الكبرى في الساعات المتأخرة من الليل.

خريطة سقوط الأمطار منتصف الأسبوع

وعن خريطة سقوط الأمطار يوم الاثنين، تشهد بورسعيد ورفح وشمال سيناء ومدن القناة سقوط أمطار غزيرة تصل إلى 50% تقريبا على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين

وجاءت أماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين أيضا في محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وتمتد إلى خليج السويس وجنوب سيناء، وتكون متوسطة بنسبة 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.