أمل حجازي تتعرض لحادث قوي: إصابات في الظهر وكسور بالرجل

كشفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، تعرضها لحادث أسفر عن إصابات في القدم والظهر، دون أن تفصح عن أسبابه، وإذا ما كانت حاليا، في منزلها أو متواجدة بإحدى المستشفيات، حيث نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مجموعة صور لأشعة على جسدها، تظهر حجم الإصابات التي ألمّت بها.

أمل حجازي تتعرض لأكثر من إصابة

علقت أمل حجازي، على الصور: «صار معي حادث قوي، الله لطف فيني عندي أكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين، تم وضع سياخ وبراغي من الداخل، وإصابة بالضهر، الحمدلله على كل شيء».

وتابعت: «يلي حبييت وصلوا، إنه الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس، هيدي أكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها، إنك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة، هيدي أكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم».

دعوات بالشفاء

واختتمت الفنانة اللبنانية: «إذا مرض الإنسان وطلبوا منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة إنه يخسر كل ماله، مقابل صحته، فإذا كنت فقير وما بتشكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني، الحمد والشكر لله في جميع الأحوال في السراء والضراء، ادعو لي بالشفاء، والله يشفي كل مريض».