توفيت عن عمر ناهز 115 عاما.. من هي بيسي هندريكس أكبر معمرة في أمريكا؟

تُوفيت بيسي هندريكس، في ولاية ايوا الأمريكية والتي تعد المواطنة الأطول عمرا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 115 عاما عاصرت خلاله الكثير من الأحداث التاريخية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي والكساد الكبير والإنفلونزا الإسبانية وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى معاصرة جميع الرؤساء الأمريكيين خلال القرن الماضي و4 رؤساء أمريكيين في القرن الـ 21.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن بيسي هندريكس، السيدة التي احتلت المرتبة الأولى بين المعمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

- احتلت «هندريكس» المرتبة الرابعة في قائمة المعمرين حول العالم.

- ولدت هندريكس في السابع من نوفمبر من العام 1907.

- اعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة الأمريكية الشخص الأطول عمرا في الولايات المتحدة.

- عملت هندريكس في التدريس وكان لديها خمسة أبناء، وفقا لصحيفة «يو إس إيه توداي».

- قالت لوسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة في عيد ميلادها الثاني عشر بعد المئة إن سر حياتها الطويلة يكمن في «العمل الشاق».

- ابنه هندريكس قالت إن أمها قلما تتناول أدوية وكانت تستمتع بأكل الحلوى.

- وفاة هندريكس تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا أكبر أمريكي على قيد الحياة.

- عاصرت 21 رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

- فقدت «هندريكس» فقدت 3 من أبنائها ولحق بهم زوجها في عام 1995 عندما كان عمره 65 عاما.