رحيل «الحاجة نعمات» أكبر معمرة بالفيوم.. تجاوزت الـ100 عام

خيّمت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الفيوم، وأهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا بصفة خاصة، بعد وفاة الحاجة نعمات رياض موسى حيدر، أكبر معمرة بمحافظة الفيوم، عن عمر ناهز أكثر من 100 عام.

و«نعمات» هي زوجة الحاج محمود أبو زيد الأفندي، وعُرفت بأعمالها الخيرية، ودعمها للقريب والغريب والكبير والصغير، ورحلت في هدوء تاركةً سيرتها العطرة لأولادها وأحفادها، وأحفاد أولادها، وشُيعت جنازتها مساء أمس من مسجد «الوداع» بالقرية.

وفاة الحاجة نعمات معمرة الفيوم

وفجئ أهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بنبأ وفاة الحاجة نعمات رياض، والشهيرة بالحاجة نعمات حيدر، معمرة الفيوم، بعدما تم إخبارهم عبر المكبرات الصوتية المتواجدة في المساجد المختلفة بالقرية، فأصيب الجميع بحالة حزن شديدة على رحيلها، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

العزاء قاصر على المقابر فقط

وأعلنت أسرة الحاجة نعمات أنّ العزاء قاصر على المقابر فقط عقب تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير، منعاً للتجمعات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على أنّه لا يوجد عزاء للسيدات.

فيما حرصت السيدات على الذهاب لمنزل أسرتها لتقديم واجب العزاء لأبنائها وأحفادها وأحفاد أبنائها، نظراً لحبهن الشديد للسيدة الراحلة، وكونها تحظى باحترام الجميع بالقرية.

تركت سيرة عطرة لأولادها وأحفادها

وعُرفت الحاجة نعمات، بالطيبة ودماثة الخُلق، واحترامها للجميع، وكانت لا تمتنع عن مساعدة أي شخص يحتاج لها، حيث كانت تساعد الكبير والصغير، وفقاً لأهالي القرية، والذين قالوا إنّها رحلت تاركةً سيرتها العطرة لأولادها وأحفادها وأحفاد أولادها.

صفحات «فيسبوك» تنعي الحاجة نعمات

ونعت جميع الصفحات الخاصة بمحافظة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رحيل الحاجة نعمات، داعين لها بالرحمة، ومقدمين العزاء لأسرتها.