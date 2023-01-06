باحثة في «المصري للفكر» لقناة القاهرة الإخبارية: استفزازات «بن غفير» مرفوضة في إسرائيل

قالت هبة شكري الباحثة في المركز المصري للفكر، إنه كالعادة يجتمع مجلس الأمن لمناقشة الممارسات الاستفزازية التي تؤجج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اقتحام النائب اليميني المتطرف بن غفير، ساحات الأقصى الشريف، لكن دون جدوى.

ممارسات اليمين المتطرف تفجر الأوضاع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الممارسات لليمين المتطرف قد تفجر الأوضاع في المنطقة، وقد تخرج الأمور عن سيطرة الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وأن «بن غفير» بشكل خاص سيدفع بالأوضاع للاشتعال ويسرع من وتيرة اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

الحاخام الإسرائيلي الأكبر رفض الزيارة

وتابعت: «الزيارة التي لم تستمر سوى 13 دقيقة، كانت تبعاتها المحلية والدولية ضخمة، هذه الممارسات يرفضها الإسرائيليون أنفسهم، فالحاخام الإسرائيلي الأكبر رفض هذه الزيارة، حتى اليمين المعتدل لم يوافق على الاستفزاز بهذه الطريقة».