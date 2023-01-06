شقيق أول حالة زراعة رئة في مصر بعد وفاتها: لو متبرعناش كنا هنفضل ندمانين طول العمر

قال كامل ربيع، شقيق أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، إن حالة سحر قبل الوفاة كانت جيدة وفق تقارير الرعاية الصحية في مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، مؤكداً أن الأطباء قدموا لها الرعاية الصحية كاملة في جميع الأوقات.

وفاة أول حالة زراعة رئة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تبرع لشقيقته بفص من رئته: «لو ماتت من غير ما أتبرع أنا وأخويا كنا هنندم طول العمر»، مؤكدا أنها توفيت أمس الساعة الثامنة صباحا: «الوفاة قضاء الله وقدره»، موضحاً أنه لم يتأخر هو وأسرته عن «سحر».

تقرير شارح

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي إنه خلال أيام قليلة سيصدر المستشفى تقريرا شارحا لتفاصيل وفاة «سحر»، التي تم زرع الرئة لها، لتعد الحالة الأولى في مصر والشرق الأوسط.