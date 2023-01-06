أول تعليق من والد صاحبة «زراعة الرئة» الوحيدة في مصر بعد وفاتها

قال ربيع جمعة والد سحر صاحبة اول عملية زراعة رئة في مصر خلال تصريحاته لـ الوطن أنها توفت أول أمس الأربعاء وتم دفنها في محافظة الفيوم .

كان الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أكد وفاة المريضة سحر ربيع، صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر من شقيقيها المتبرعين لها، بعد مرور أكثر من أسبوعين على توقيت إجراء العملية، موضحًا أن المريضة كانت محجوزة في الرعاية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى بصدد الكشف عن جميع التفاصيل في منشور لها، خلال الفترة القليلة المقبلة.