أستاذ جراحة الصدر لقناة الحياة: فتاة زراعة الرئة عانت من مشكلات بجهازها التنفسي

قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر في جامعة عين شمس ومدير مشروع زراعة الرئة بالجامعة، إن عمليات زراعة الرئة بالنسبة للأطفال قد تكون أسهل من الكبار، حيث إن العملية قد تتم اعتمادا على متبرع واحد وليس على عدد كبير من المتبرعين.

مصطفى: حل الفتاة الوحيد هو زراعة الرئة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن حالة الفتاة التي خضعت لعملية زراعة الرئة كانت تعاني من فشل تنفسي كبير بسبب فشل وجد في عضلة القلب، حيث إنه لم يكن أمامها سوى أسابيع قليلة على قيد الحياة، وكان الحل الوحيد هو زراعة الرئة لها.

مصطفى: شقيقا الفتاة هما مَن تمسكا بالتبرع لشقيقتيهما

وأوضح أن شقيقي الفتاة هما من تمسكا بالتبرع لشقيقتهما عبر فص من كل شخص منهما، وعلى إثر هذا تواصلت مع الجانب الياباني، وجهزنا الخطة واتفقنا على كل التفاصيل الدقيقة.

وأكد مدير مشروع زراعة الرئة بالجامعة أن الجامعة باتت حاليا أول جامعة على مستوى مصر والشرق الأوسط التي نجحت في إتمام عملية لزراعة الرئة منذ 9 أيام، مشيرا إلى أنه ومن خطوات التبرع أن يكون المريض يعلم مشكلاته مع الرئة، ويجب أن يحضر إلى «تحضير زراعة الرئة»، لمعرفة الوضع الصحي له وذلك للتأكد من إمكانية إجراء العملية من عدمها مستقبلا.