مصدر بجامعة عين شمس بعد وفاة أول حالة زراعة رئة في مصر: جسدها رفض العضو الجديد

أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس جامعة عين شمس، أن الفريق الطبي الذي أجرى أول عملية زراعة رئة في مصر، تلقى تدريبا كاملا على أعلى مستوى على زراعة الرئة قبل إجراء العملية، مؤكدا إشادة الفريق الطبي الياباني المشارك في العملية بالمستوى والمهارة التي وصل إليها الفريق قبل إجراء العملية، وأن هناك خطاب شكر وإشادة جرى إرساله لرئيس جامعة عين شمس.

حالة زراعة الرئة عانت من فشل تام في الزراعة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سحر ربيع، أول مريضة متلقية لزراعة الرئة في مصر من متبرعين أحياء ووافتها المنية أول أمس بعد إجراء العملية بأكثر من أسبوعين، كانت تعاني من فشل تام في وظائف الرئة، مؤكدا أن الجامعة أجرت العملية وفقا للكود الطبي العالمي وأحدث ما توصلت إليه جراحات زراعة الرئة في العالم.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بمستشفى عين شمس التخصصي، أن سبب وفاة المريضة هو رفض الجسم للرئة، موضحا أن الرفض الحاد حدث للرئة في آخر 48 ساعة، وأنتج أجساما مضادة ضدها.