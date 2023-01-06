قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «حلفاء واشنطن بآسيا في المعادلة العسكرية الأمريكية»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن «حلفاء واشنطن بآسيا في المعادلة العسكرية الأمريكية»، وجاء بالتقرير أن وعودا أمريكية بالدفاع عن الحلفاء والأصدقاء في شرق آسيا هنا وهناك، فمن اليابان إلى كوريا الجنوبية إلى تايوان والفلبين يعلن مسؤولو واشنطن وقادتها الدفاع عسكريا عن أي أخطار تواجه هذه الدول.

وأضاف التقرير: «لكن السؤال دائما ما يدور حول حدود هذا الدفاع وإمكاناته، لاسيما إذا كان في مواجهة مع الصين، فبعد زيارة أثارت الجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها لتايوان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام واشنطن بالدعم العسكري لتايوان، في حال تعرضها لعمل عسكري من قبل بكين، الأمر الذي أثار حفيظة الصين».

وتابع: «وفي زيارتها للفلبين في سبتمبر الماضي، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، التزام بلادها بالدفاع عن مستعمراتها السابقة إذا ما تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، أما الأزمة الكورية والحليفان الأكبر لواشنطن في المنطقة طوكيو وسول، فقد أعلنت الولايات المتحدة على لسان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وضع بلادها جميع الإمكانات بما فيها النووية والصارويخة للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان».