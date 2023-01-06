قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «قوارب أبي رقراق» بالمغرب

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان «قوارب أبي رقراق»، بالمغرب تربط تاريخ الرباط وسلا.

وذكر التقرير المعروض، صباح اليوم، أن المراكب الخشبية الزرقاء تواصل رحلاتها ذهابا وإيابا بمياه نهر أبي رقراق المتعرج، تنقل الركاب بين الرباط وتسلا في تقليد لازال متواصلا رغم تطور النهر بين مدينتين يفصلهما مجرى النهر ويجمعهما التاريخ.

ويقول أصحاب القوارب إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد، الذي يعد تذكيرًا بالماضي حينما لم تكن هناك جسورا أو وسائل النقل الحديث الأخرى.

وأشار التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه يتم استخدام الخدمة في الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون لرؤية قلعة «الأودية»، القريبة، التي يعود تاريخها إلى قرون، ولايزال هناك العديد من العملاء المحليين الذين يقومون برحلات نيلية عبر النهر.

وأضاف أن المدينتين تشكلان حالة فريدة في العلاقة بين المدن المجاورة في المغرب، فهي الوحيدة التي يشطرهما مجرى نهر إلى قسمين، فتشكل إحداهما الضفة الشمالية تسلا وأخرى ضفة النهر الجنوبية الرباط، أما نهر أبي رقراق فهو يصب في المحيط الأطلسي قادما من الهضاب الوسطى للمغرب.