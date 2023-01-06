قناة القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا حول استقبال بورسعيد أكبر مكتبة عائمة

تناول برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية صباح اليوم، تقريرًا عن السفينة لوجوس هوب «المكتبة العائمة»، التي وصلت محافظة بورسعيد المصرية.

وجاء في التقرير أن أكبر معرض متنقل للكتاب في العالم، وصل إلى ميناء بور سعيد السياحي على السواحل الشمالية المصرية وهي «السفينة لوجوس هوب»، التي تجوب موانئ العالم المختلفة رافعة شعار الثقافة والمعرفة والأمل.

وأضاف التقرير، أن أكثر من 50 ألف كتاب تضمنتها جنبات المكتبة العملاقة حيث تهدف إلى نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

وأشار التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن 480 ميناءً من دول تجاوزت 150 دولة جابتها سفينة لوجوس هوب، حول العالم وأثبتت السفينة من خلالها أن القراءة والمعرفة هدف رئيسي للشعوب كافة.