قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن جزيرة «توتي» السودانية.. ملتقى النيلين

تناول برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، تقريرًا عن جزيرة توتي السودانية، حيث وصفها التقرير بالجزيرة النائمة في أحضان النيل.

وجاء في التقرير أن جزيرة توتي، يلتقي فيها مجرى النيلين الأبيض والأزرق، واختلفت الروايات والقصص حول اسمها وأن البعض يرد أصل التسمية إلى اللغة النوبية.

وقال التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، إن ما يميز هذه الجزيرة أن سكانها من قبيلة المحس القادمة من شمال السودان، الذين جاءوا بكل موروثاتهم وتقاليدهم التي تحولت إلى سمة للجزيرة، وترتبط جزيرة توتي بالعديد من القصص والأساطير أبرزها أنها مكان التقاء نبي الله موسى بالعبد الصالح.

وأضاف التقرير، أن مساحة أراضيها الزراعية الخصبة، رغم أنها لا تتعدى الـ 990 فدانًا إلا أن بعض سكانها منذ قديم الزمان يعتمدون على حرفة الزراعة، وتعد الجزيرة جغرافيا رمانة ميزان العاصمة، ونقطة توسطها، كما لا تزال وجهة محببة للسائحين الراغبين في رؤية النيل الأزرق، وهو يمسك بيد شقيقه الأبيض في طريقهما إلى مصر.